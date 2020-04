Des indices PMI IHS Markit sans précédent dans la zone euro

Comme pour la France, les indices PMI IHS Markit du mois de mars sont revus à la baisse par rapport à leur estimation initiale dans la zone euro...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme pour la France, les indices PMI IHS Markit du mois de mars sont revus à la baisse par rapport à leur estimation initiale dans la zone euro. L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la région accuse ainsi un repli mensuel sans précédent en mars pour s'établir à 29,7, soit son plus bas niveau de l'histoire de l'enquête. Ayant très fortement reculé par rapport à son niveau de février (51,6), il a en outre affiché un repli marqué par rapport à son estimation flash (31,4), reflétant les répercussions sévères et croissantes de l'actuelle pandémie de Covid-19 sur l'économie de la zone euro.

Si l'activité a reculé de manière considérable dans les deux secteurs couverts par l'enquête, c'est toutefois le secteur des services qui a affiché le plus fort taux de contraction, celui-ci atteignant son plus haut niveau depuis le début de l'enquête. Dans l'industrie manufacturière, la production a diminué pour un quatorzième mois consécutif, enregistrant en outre sa plus importante baisse mensuelle depuis avril 2009. Chutant de 52,6 en février à 26,4, l'indice PMI IHS Markit de l'activité de services affiche également un repli mensuel d'ampleur inédite pour s'établir à son plus bas niveau historique en mars.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "de nombreux pays intensifiant les mesures destinées à contenir la propagation du coronavirus, il n'est guère surprenant de voir l'indice PMI final du mois de mars indiquer une baisse de l'activité des entreprises du secteur privé de la zone euro encore plus marquée que celle, déjà sans précédent, suggérée par son estimation flash provisoire. Conformes, pour la dernière période d'enquête, à un taux de contraction annuel du PIB proche des 10%, les données PMI de la zone euro semblent en outre vouées à poursuivre leur courbe baissière dans les prochains mois".