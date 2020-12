Des indices PMI IHS Markit plutôt rassurants en décembre

Des indices PMI IHS Markit flash plutôt rassurants en France...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des indices PMI IHS Markit flash plutôt rassurants en France. Les dernières données PMI Flash mettent en effet en évidence un net ralentissement de la contraction de l'activité en décembre malgré le maintien de mesures de confinement strictes visant à endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19. L'activité globale n'a ainsi affiché qu'un repli marginal, le plus faible des quatre derniers mois de contraction. L'Indice flash composite de l'activité globale se redresse ainsi de 40,6 à 49,6 en décembre. Le consensus était positionné à 43.

L'Indice flash de l'activité de services remonte de 38,8 à 49,2 et celui relatif à l'Industrie manufacturière s'établit à 51,1 contre 49,6 en novembre. Les deux indicateurs ressortent supérieurs aux attentes du marché.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "après une phase initiale de contraction observée en novembre à la suite du nouveau confinement imposé sur le territoire français, la baisse de l'activité a fortement ralenti en décembre dans l'ensemble du secteur privé. En effet, malgré le maintien de strictes mesures de lutte contre le Covid-19, les dernières données de l'enquête n'ont mis en évidence qu'un repli marginal de l'activité globale. En outre, après quatre mois de détérioration continue de la demande, les nouvelles affaires ont renoué avec la croissance, les clients semblant commencer à se projeter au-delà de la crise actuelle. Grâce au récent assouplissement des règles de confinement et à la perspective de mise en circulation d'un vaccin, les entreprises françaises peuvent par ailleurs envisager un retour progressif à leurs niveaux d'activité d'avant crise. Les courbes suivies par l'emploi et les perspectives d'activité illustrent cet état d'esprit positif : les effectifs ont en effet progressé pour la première fois depuis dix mois en décembre tandis que la confiance a atteint son plus haut niveau depuis janvier dernier".