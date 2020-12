Des indices PMI IHS Markit flash nettement meilleurs que prévu dans la zone euro

Le renforcement de la croissance de la production dans l'industrie manufacturière ayant contrebalancé la nouvelle baisse de l'activité du secteur des...

(Boursier.com) — Le renforcement de la croissance de la production dans l'industrie manufacturière ayant contrebalancé la nouvelle baisse de l'activité du secteur des services, le volume d'activité global du secteur privé de la zone euro s'est quasiment stabilisé en décembre. L'Indice PMI Flash composite de l'activité globale ressort en effet à 49,8 après 45,3 en novembre, et contre 45,7 de consensus. L'Indice PMI flash de l'activité de services dans remonte pour sa part de 41,7 à 47,3 (42 de consensus) et l'Indice PMI Flash de l'industrie manufacturière atteint un plus haut de 31 mois, à 55,5 (53,8 en novembre et 53 de consensus).

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "les performances économiques de la zone euro ont été meilleures qu'anticipées en décembre... Les dernières données de l'enquête suggèrent dès lors une quasi-stabilisation de l'économie après la chute sévère de l'activité enregistrée en novembre, lors de la réintroduction de mesures strictes de confinement. La contraction du PIB au quatrième trimestre devrait donc être bien moins marquée que celle enregistrée lors de la première vague épidémique au printemps dernier, les tendances étant toutefois très contrastées à l'échelon sectoriel".