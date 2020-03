Des indices PMI IHS Markit flash déprimés aux Etats-Unis

Des indices PMI IHS Markit flash déprimés aux Etats-Unis









L'indice flash IHS Markit Composite tombe à 40,5 en mars aux Etats-Unis, contre 49,6 en février, soit le plus bas niveau jamais observé depuis la...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice flash IHS Markit Composite tombe à 40,5 en mars aux Etats-Unis, contre 49,6 en février, soit le plus bas niveau jamais observé depuis la création de la statistique. Le déclin global de l'activité est le plus fort enregistré depuis octobre 2009 et reflète une baisse généralisée de l'activité dans l'ensemble des secteurs manufacturier et des services. L'indice flash de l'activité de services ressort ainsi à 39,1 contre 49,4 le mois précédent et 42 de consensus alors que l'indice flash manufacturier recule de 50,7 à 49,2, sur un plancher de 127 mois mais est nettement supérieur aux attentes (42,8).