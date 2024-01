Des indices PMI HCOB flash déprimés en France

Après avoir terminé l'année 2023 sur une forte contraction, le secteur privé français a amorcé l'année 2024 avec un nouveau repli marqué de l'activité...

(Boursier.com) — Après avoir terminé l'année 2023 sur une forte contraction, le secteur privé français a amorcé l'année 2024 avec un nouveau repli marqué de l'activité globale. L'enquête de janvier indique une détérioration accrue de la conjoncture, la plus forte depuis septembre 2023, l'activité ayant reculé à des rythmes plus soutenus dans le secteur manufacturier et dans celui des services.

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France se maintient ainsi sous la barre des 50 pour un huitième mois consécutif en janvier, à 44,2, contre 44,8 en décembre, et met en évidence une forte contraction de l'activité globale. Le consensus était logé à 45,2. L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de ressort de son côté à 45 en janvier (45,7 en décembre et 46 attendus), sur un plus bas de 4 mois, tandis que l'indice PMI Flash HCOB pour l'industrie manufacturière- qui permet de mesurer la performance globale du secteur manufacturier -, se redressé de 42,1 en décembre à 43,2 (42,5 de consensus), au plus haut niveau depuis quatre mois.

Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "l'année 2024 ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour l'économie française, les dernières données PMI HCOB flash dressant en effet un tableau bien sombre de la conjoncture du secteur privé français. Si notre modèle de prévision immédiate, incluant les données PMI, table en effet sur une stagnation du PIB français au premier trimestre 2024, les risques baissiers sont toutefois bien présents ".