Des chiffres très solides de l'emploi aux Etats-Unis

D'après le Département américain au Travail ce vendredi...

(Boursier.com) — D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de février 2020 sont ressorties au nombre de 273.000, contre 177.000 de consensus de place et 273.000 pour le mois antérieur. La précédente lecture du mois de janvier a donc été revue de 225.000 à 273.000. Le taux de chômage a reculé pour sa part à 3,5%, contre 3,6% de consensus et 3,6% un mois plus tôt. Les créations de postes dans le privé sont ressorties au nombre de 228.000, contre 155.000 de consensus. Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 63,4%, en ligne avec les attentes de marché. Le salaire horaire moyen a augmenté comme prévu de 3% en glissement annuel et +0,3% par rapport au mois antérieur.

Le déficit commercial du mois de janvier 2020, qui vient aussi d'être annoncé, est ressorti à 45,3 milliards de dollars, contre un consensus de -46,1 milliards et un niveau révisé à -48,6 milliards pour le mois antérieur.