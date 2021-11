Déplacement d'Olivier Dussopt en Mayenne

Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, se rendra demain, jeudi 4 novembre, à Laval et Changé, dans le cadre de la...

(Boursier.com) — Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, se rendra demain, jeudi 4 novembre, à Laval et Changé, dans le cadre de la relocalisation dans les territoires de services des finances publiques et du déploiement du plan France Relance engagé par le gouvernement.

Le ministre débutera son déplacement par la visite des locaux de la direction départementale des finances publiques de Laval, où il inaugurera et visitera le service des retraites de l'État qui s'est installé dans la commune suite à la relocalisation dans les territoires de 66 services initialement localisés à Paris et dans les grandes métropoles.

Olivier Dussopt se rendra ensuite dans la commune de Changé où il visitera l'entreprise STTM spécialisée dans la mécanique de précision depuis plus de 30 ans, et qui a bénéficié de crédits dans le cadre du plan France Relance. Une présentation des investissements réalisés, et en particulier d'un nouvel équipement d'usinage, lui sera faite...