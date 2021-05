Croissance sans précédent de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis

(Boursier.com) — Les données PMI d'avril indiquent une expansion marquée et sans précédent de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis. Cette reprise de la production a été soutenue par l'augmentation la plus rapide jamais enregistrée des nouvelles affaires. La pression sur les capacités est restée évidente, car les arriérés de travail se sont accumulés à un rythme plus rapide et l'emploi a augmenté au deuxième taux le plus élevé jamais enregistré. L'indice final IHS Markit de l'activité de services a ainsi atteint 64,7 le mois dernier après 60,4 en mars, et contre 63,1 en première estimation.