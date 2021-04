Croissance record pour le secteur manufacturier dans la zone euro en mars

L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 57,9 à 62,5 en mars (estimation Flash : 62,4), un...

(Boursier.com) — L 'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 57,9 à 62,5 en mars (estimation Flash : 62,4), un record. Les données sectorielles signalent de nouveau une expansion dans les trois sous-secteurs couverts par l'enquête, les rythmes de croissance s'étant en outre accélérés par rapport à février. Ce sont les secteurs des biens d'équipement et des biens intermédiaires qui ont enregistré les plus forts taux d'expansion, ces derniers affichant des niveaux records en mars, souligne IHS Markit.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "l'économie du secteur manufacturier de la zone euro a enregistré une très forte expansion en cette fin de premier trimestre, la production et les nouvelles commandes ayant enregistré leurs plus fortes croissances depuis le début de l'enquête, il y a presque vingt-quatre ans. Bien que l'expansion globale ait principalement reposé sur une croissance record, et particulièrement soutenue, du secteur manufacturier allemand, les données de l'enquête signalent une amélioration de la conjoncture dans tous les pays étudiés. Les fabricants de la zone euro ont en effet bénéficié d'une hausse de la demande sur les marchés intérieurs ainsi que d'une reprise de celle-ci sur les marchés à l'export".