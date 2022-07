Croissance : la France surnage, l'Allemagne coule !

Le PIB a grimpé de 0,5% selon les premiers résultats publiés vendredi par l'Insee

(Boursier.com) — A la surprise générale, la croissance de l'économie française a connu un rebond plus net que prévu au deuxième trimestre, la contribution positive du commerce extérieur ayant contrebalancé l'atonie de la demande intérieure. Au final, le PIB a grimpé de 0,5% selon les premiers résultats publiés ce vendredi par l'Insee. Après sa contraction de 0,2% du PIB au premier trimestre, les économistes anticipaient en moyenne une croissance de seulement 0,1/0,2% sur la période...

Dans sa dernière prévision, publiée mi-juillet, la Banque de France tablait sur une croissance de 0,25% de l'économie française au deuxième trimestre, tandis que l'Insee prévoyait une progression de 0,2% du PIB sur le trimestre écoulé, dans sa dernière note de conjoncture publiée fin juin. L'acquis de croissance pour 2022, à savoir l'évolution du PIB si l'activité stagnait au cours des deux prochains trimestre, se situe désormais à 2,5% au 30 juin...

La demande des ménages au point mort

Alors que la demande intérieure finale constitue traditionnellement le principal moteur de la croissance française, sa contribution à l'évolution du PIB au cours du trimestre écoulé a été égale à 0, avec notamment un recul de 0,2% des dépenses de consommation des ménages, tandis que celle des variations des stocks des entreprises s'est avérée faiblement positive (+0,1 point).

C'est donc le commerce extérieur qui a alimenté la croissance du deuxième trimestre, avec une contribution de +0,4 point, dont l'ampleur est liée "au dynamisme des exportations concentré sur les services", "couplé au recul des importations en volume" sur le trimestre, souligne l'Insee qui note aussi que la reprise du tourisme a favorisé la France comparé à d'autres pays comme l'Allemagne...

Pour un économiste de la place, la forte baisse de l'euro qui s'est dirigé vers la parité avec le dollar a fait la différence : "On le voit avec les résultats d'entreprises, les grands groupes exportateurs ont tiré leur épingle du jeu à l'image du secteur du luxe avec LVMH, Kering et Hermès. Un phénomène que l'on retrouve du côté des industriels Schneider ou Legrand, sans oublier les groupes évoluant dans le secteur de l'énergie qui ont littéralement explosé les compteurs comme TotalEnergies et Engie... A l'inverse, les groupes qui dépendent de la consommation des ménages font grise mine à l'image de Carrefour ou de Casino"...

L'Allemagne en plein marasme

Fait rare à souligner, dans le même temps, l'économie allemande a stagné au deuxième trimestre, pénalisée par l'impact de la pandémie de COVID-19, les problèmes multiples de chaînes d'approvisionnement et par les conséquences de la guerre en Ukraine qui ont fait flamber les coûts de l'énergie.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 0,1 à 0,2% d'un trimestre à l'autre en données corrigées des variations saisonnières. Le PIB n'a progressé finalement que de 1,4% sur un an, a annoncé l'Office fédéral de la statistique allemande, alors que le consensus de place anticipait une hausse de 1,8%.

Dans la gueule du loup !

"L'industrie allemande est dans le mal à cause des coûts de l'énergie" souligne un analyste qui insiste aussi sur les ruptures de chaînes d'approvisionnement. "Les choix énergétiques allemands de ces 30 dernières années ont été désastreux dans la mesure où Berlin s'est jeté dans la gueule du loup (Moscou). En conséquence la visibilité est très faible sur les prochains hivers en particulier"...

Le pays paie très cher la politique énergétique du prédécesseur d'Angela Merkel, Gerhard Schröder, l'ex-chancelier dont les liens avec Vladimir Poutine ont été dénoncés à de multiples reprises dans le cadre du dossier Nord Stream en particulier... Ce dernier a finalement accepté de démissionner en mai dernier du conseil d'administration de la compagnie pétrolière russe Rosneft et a renoncé à entrer à celui du géant gazier Gazprom.