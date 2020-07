Créations de postes moins importantes que prévu dans le privé aux Etats-Unis

La première économie mondiale a moins créé d'emplois qu'anticipé en juin...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La première économie mondiale a moins créé d'emplois qu'anticipé en juin. D'après le dernier rapport d'ADP sur le sujet, les Etats-Unis ont en effet créé 2,37 millions d'emplois privés le mois dernier, contre un consensus de 3 millions et un niveau de 3,065 millions en mai. Ainsi, les chiffres du mois de mai sont nettement moins dramatiques qu'annoncé initialement (-2,76 millions). En juin, les petites entreprises ont créé 937.000 postes, les moyennes 559.000 et les grandes 873.000. Le secteur de la production de biens a ouvert 457 milliers d'emplois et les services ont créé 1,912 million de postes.

Le rapport mensuel sur l'emploi du gouvernement sera lui publié demain, vendredi étant un jour férié aux Etats-Unis.