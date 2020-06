Covid-19 : la Chine estime la situation sous contrôle à Pékin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les marchés boursiers se redressent quelque peu ce vendredi, alors que les autorités chinoises ont affirmé qu'après 158 nouveaux cas de coronavirus recensés en une semaine à Pékin, la situation était désormais "sous contrôle" - au prix de nouveaux confinements et de tests massifs. La Chine a fait état ce vendredi de 25 nouveaux cas à Pékin et de 32 nouveaux cas en Chine continentale - données de la Commission nationale de santé. Hier, Wu Zunyou, épidémiologiste en chef du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies, s'est montré toutefois rassurant sur le sujet en déclarant que le foyer de Pékin serait maîtrisé.

La séance boursière du jour pourrait cependant se montrer volatile avec la journée des 'Quatre Sorcières', marquée par l'arrivée à échéance de plusieurs options et contrats à terme sur les indices actions. Hier, les places européennes avaient terminé en déclin avec les craintes de deuxième vague, suite à l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus dans certains États américains et en Chine. Wall Street avait clôturé pour sa part en ordre dispersé, avec un gain de 0,33% sut le Nasdaq mais un repli de 0,15% du DJIA, indice historique américain. Le S&P500 grappillait 0,06% à la clôture.

Selon les derniers chiffres de l'Université Johns Hopkins, plus de 8,5 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus auraient été recensés depuis le début de l'épidémie, dont 2,191 millions aux USA, 978.142 au Brésil, 568.292 en Russie et 380.532 en Inde. Le virus aurait fait 454.215 morts dans le monde depuis son apparition, dont 118.435 aux Etats-Unis, 47.748 au Brésil et 42.373 au Royaume-Uni. 34.514 décès sont déplorés en Italie et 29.606 en France.