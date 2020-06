Covid-19 : 6,3 millions de cas confirmés depuis le début de l'épidémie

Alors que l'épidémie de Covid-19 semble ralentir dans plusieurs régions du globe, d'autres restent extrêmement touchées

(Boursier.com) — Alors que l'épidémie de Covid-19 semble ralentir dans plusieurs régions du globe, d'autres restent extrêmement touchées comme le Brésil - où le bilan approche des 30.000 décès. Le Mexique a franchi la barre des 10.000 morts. La Chine a fait pour sa part état de cinq nouveaux cas d'infection. L'Allemagne a rapporté plus de 182.000 cas confirmés... Au niveau mondial, l'Université Johns Hopkins fait état de 6,27 millions de cas recensés depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, dont plus de 1,81 million aux Etats-Unis, plus de 526 milliers au Brésil et plus de 414 milliers en Russie. Le Royaume-Uni pointe en quatrième position avec 278 milliers de cas.

Depuis le début de l'épidémie, près de 376 milliers de morts ont été recensés au niveau mondial, dont plus de 105.000 aux USA, plus de 39.000 au Royaume-Uni et plus de 33.000 en Italie.