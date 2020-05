Covid-19 : 5,5 millions de cas confirmés depuis le début de l'épidémie

Nouveau bilan de l'épidémie

(Boursier.com) — Malgré les signes croissants de ralentissement dans certains pays, la pandémie du nouveau coronavirus reste bien présente. Selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis le début de l'épidémie se chiffre à près de 5,5 millions, dont 1,66 million aux USA, 375 milliers au Brésil, 353 milliers en Russie ou 262 milliers au Royaume-Uni. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie se chiffre à plus de 346.000 désormais dont plus de 98.000 uniquement aux USA, près de 37.000 au Royaume-Uni et près de 33.000 en Italie.