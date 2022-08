Coup d'arrêt pour l'économie de la zone euro en début de troisième trimestre

L'activité économique de la zone euro s'est repliée pour la première fois depuis février 2021 en juillet, le renforcement de la contraction dans le...

(Boursier.com) — L 'activité économique de la zone euro s'est repliée pour la première fois depuis février 2021 en juillet, le renforcement de la contraction dans le secteur manufacturier s'étant accompagné d'un nouveau ralentissement de la hausse de l'activité dans le secteur des services. Reflétant l'impact des fortes tensions inflationnistes sur le niveau de la demande, le volume global des nouvelles affaires a enregistré, hors confinements sanitaires, sa plus forte contraction depuis mai 2013. L'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale tombe ainsi à 49,9 en juillet (44,4 en estimation flash) après 52 en juin et signale la première réduction de l'activité du secteur privé de la zone euro depuis près d'un an et demi, la baisse enregistrée au cours du mois n'ayant toutefois affiché qu'un rythme marginal.

L'indice PMI S&P Global de l'activité de services de la zone euro ressort lui à 51,2 (50,6 en estimation flash) après 53 en juin et signale la plus faible croissance de l'activité depuis janvier dernier, tendance que les entreprises interrogées ont fréquemment attribuée à une modération de la demande, et notamment de l'effet de rebond constaté après la levée des restrictions sanitaire.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "les perspectives économiques de la zone euro se sont assombries au début du troisième trimestre, les dernières données PMI signalant en effet un recul du PIB en juillet. L'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt et les inquiétudes relatives aux approvisionnements - en énergie notamment - ont entraîné les plus importantes baisses de l'activité et de la demande observées depuis près de dix ans (en excluant celles enregistrées pendant les mois de confinement sanitaire)".