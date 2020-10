Coronavirus : une étude évoque 500.000 morts aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'épidémie du nouveau coronavirus pourrait faire plus d'un demi-million de morts aux Etats-Unis d'ici à la fin février 2021, selon une étude de l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington, relayée notamment par Reuters. 130.000 vies pourraient toutefois être sauvées en généralisant le port du masque. Ainsi, selon l'étude en question, en l'absence de vaccin ou de traitement efficace, les USA pourraient être confrontés cet hiver à un défi permanent de santé publique. Les Etats très peuplés feront probablement face à des taux d'infection élevés et à une forte demande en soins... Les autorités sanitaires américaines ont d'ailleurs fait état ce jour de 76.195 nouveaux cas, ce qui représente le second bilan quotidien le plus lourd depuis le début de l'épidémie...

Selon l'Université Johns Hopkins ce vendredi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus recensés dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort à 41,9 millions, dont 8,42 millions aux Etats-Unis, 7,76 millions en Inde et 5,32 millions au Brésil. Quatre autres pays auraient dépassé le million de cas confirmés, la Russie avec 1,47 million d'infections, l'Argentine avec 1,05 million de cas, l'Espagne avec 1,03 million de contaminations, et désormais la France avec 1,04 million de cas. De ce point de vue, selon les chiffres de l'Université Johns Hopkins, la France est donc désormais le sixième pays au monde le plus touché par la pandémie et le premier en Europe...

Le virus a fait officiellement 1,14 million de morts au niveau mondial depuis son apparition, dont 223.226 aux Etats-Unis, 155.900 au Brésil et 117.306 en Inde.