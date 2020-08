Coronavirus : une demande d'autorisation cette année pour Oxford et AstraZeneca ?

(Boursier.com) — Un espoir supplémentaire se confirme dans la lutte contre la coronavirus. Le Financial Times avait indiqué dimanche que l'administration Trump envisageait d'accélérer la procédure pour qu'un éventuel vaccin d'Oxford et AstraZeneca puisse être utilisé aux USA avant la présidentielle. Le quotidien évoquait une possible autorisation d'urgence de la FDA dès octobre. Le dossier de demande d'autorisation du candidat vaccin de l'université d'Oxford et d'AstraZeneca pourrait être soumis dès cette année en cas de données suffisantes, a pour sa part affirmé le directeur du centre de recherches sur les vaccins Oxford Vaccine Group. "Il est tout à fait possible que si le nombre de cas augmente rapidement dans les essais cliniques, nous puissions alors soumettre les données aux régulateurs cette année et ensuite ils suivront la procédure habituelle pour une évaluation complète", a indiqué Andrew Pollard sur BBC Radio, repris par Reuters.