Coronavirus : un vaccin imminent ? La Chine y croit

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'épidémie du nouveau coronavirus poursuit certes son expansion au niveau mondial, mais les espoirs grandissent concernant de potentiels vaccins ou traitements... Selon l'Université Johns Hopkins, 29,3 millions de cas confirmés ont été recensés dans le monde depuis l'émergence du virus, dont 6,55 millions aux USA, 4,93 millions en Inde et 4,35 millions au Brésil. Le virus a fait 928.403 morts dans le monde, dont 194.536 aux Etats-Unis.

Le Brésil a enregistré 15.115 nouveaux cas et 381 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des vingt-quatre dernières heures. Le bilan de l'épidémie dans le pays dépasse les 4,3 millions de cas. 131.625 décès ont désormais été recensés au total. L'Inde a recensé 83.809 nouveaux cas sur les vingt-quatre dernières heures, un plus bas quotidien en une semaine. Le bilan dans le pays est de 4,93 millions de cas et plus de 80.000 décès, dont 1.054 morts recensés en 24 heures.

L'Etat australien de Victoria, deuxième le plus peuplé du pays, n'a rapporté ce mardi aucun nouveau décès dû au coronavirus en 24 heures, une première depuis le 13 juillet. 42 nouveaux cas ont été confirmés, un nombre très minime par rapport au pic de plus de 700 infections touché en août. Melbourne, deuxième ville la plus peuplée d'Australie, est en confinement prolongé jusqu'au 28 septembre. Les mesures ont été assouplies hier.

Mieux encore, les potentiels vaccins contre le coronavirus en développement en Chine pourraient être disponibles pour le grand public dès début novembre, a indiqué hier soir une représentante du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies. Quatre vaccins candidats développés en Chine sont en phase ultime d'essais cliniques. Des doses d'au moins trois vaccins expérimentaux ont été proposés aux travailleurs essentiels dans le cadre d'un programme d'urgence lancé en juillet, relate l'agence Reuters. La phase III des essais cliniques se déroulerait bien et les vaccins pourraient être prêts dès novembre ou décembre, selon Guizhen Wu, s'exprimant sur la télévision publique.

Le département d'Etat américain a quant à lui revu à la baisse ses recommandations de voyage vers la Chine et Hong Kong, avec un avertissement de niveau 3 contre 4 auparavant. USA et Chine ont indiqué en août que les compagnies aériennes allaient être autorisées à doubler le nombre de liaisons commerciales hebdomadaires entre les deux pays à huit par semaine.

La Chine a recensé 8 nouveaux cas au cours des vingt-quatre dernières heures, tous des cas importés selon la Commission nationale de la santé. 85.202 cas de contamination ont été confirmés au total en Chine continentale selon les données officielles. L'épidémie a provoqué 4.634 décès selon les autorités. Aucun nouveau décès n'a été rapporté ce jour.