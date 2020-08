Coronavirus : Trump salue l'autorisation élargie du traitement au plasma

(Boursier.com) — Le président américain Donald Trump a salué dimanche l'autorisation par la FDA d'un traitement contre le coronavirus utilisant le plasma sanguin de patients rétablis, un jour après avoir accusé l'agence d'entraver le déploiement de vaccins et de thérapies pour des raisons politiques. L'annonce par la Food & Drug Administration de l'autorisation d'utilisation d'urgence du traitement a eu lieu à la veille de la Convention nationale républicaine.

"C'est ce que je cherchais à faire depuis longtemps", a lancé Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. "Aujourd'hui, je suis heureux de faire une annonce vraiment historique dans notre bataille contre le virus chinois qui sauvera d'innombrables vies". La FDA, expliquant sa décision, a cité des éléments préliminaires suggérant que le plasma sanguin pourrait réduire la mortalité et améliorer la santé des patients lorsqu'il est administré dans les trois premiers jours de leur hospitalisation. L'agence a ajouté qu'elle avait déterminé qu'il s'agissait d'une approche sûre dans une analyse de 20 000 patients ayant reçu le traitement. Jusqu'à présent, 70 000 patients ont été traités à l'aide de plasma sanguin.

Selon l'Université Johns Hopkins, 23,42 millions de cas du nouveau coronavirus ont été confirmés depuis le début de l'épidémie au niveau mondial, dont 5,7 millions aux USA, 3,61 millions au Brésil et 3,11 millions en Inde. La Russie recense plus de 954.000 cas et l'Afrique du Sud près de 610.000. Le Pérou compte 585.236 cas, le Mexique 560.164 et la Colombie 541.139, alors que le Chili recense 397.665 cas. Le virus a fait 808.716 morts dans le monde depuis son émergence, dont 176.808 aux Etats-Unis, 114.744 au Brésil et 60.460 au Mexique.

Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies ont fait état hier de 1.006 décès supplémentaires liés au coronavirus en 24 heures. Les CDC ont recensé 45.265 nouveaux cas. Le bilan des CDC est réalisé sur la base de données arrêtées la veille.

Le Brésil a fait état de 23.421 nouveaux cas et 494 décès ces dernières 24 heures.

Le ministère indien de la Santé a rapporté ce lundi 836 nouveaux décès et 61.408 infections supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le total à 3,1 millions de cas de contamination et 57.542 morts depuis le début de l'épidémie.

La ville de Séoul a rendu ce lundi obligatoire le port du masque dans les lieux publics à l'intérieur comme à l'extérieur, pour lutter contre la forte hausse du nombre de cas. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies a fait état de 266 nouveaux cas locaux de contamination dimanche, contre 397 la veille, ce qui porte le total à 17.665 cas et 309 morts. Le protocole sanitaire de la Corée du Sud, fondé sur le dépistage massif et le traçage, s'était initialement montré efficace.

En Europe, la résurgence de l'épidémie se confirme. La France a enregistré 4.897 cas en 24 heures, a annoncé dimanche l'agence Santé Publique France (SPF). La hausse est significative, après les 3.602 nouveaux cas annoncés samedi. Il s'agit par ailleurs d'un plus haut en termes de cas quotidiens depuis la fin du confinement. 4.709 patients atteints du covid sont actuellement hospitalisés, deux de moins que samedi, dont 383 en réanimation. Un décès est survenu ces dernières 24 heures, pour un bilan total de 30.513 morts. 33 foyers sont en cours d'investigation dans le pays.

La France entend mettre en place dans les prochains jours des mesures de réciprocité à la quatorzaine imposée depuis la mi-août aux voyageurs arrivant en Grande-Bretagne depuis l'Hexagone, a indiqué lundi le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

Le nombre de cas confirmés en Allemagne a grimpé à 233.575, soit 711 de plus que la veille, selon les données communiquées dimanche par l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Trois décès supplémentaires ont été signalés, pour un total de 9.272 morts.