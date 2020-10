Coronavirus : Trump négatif et "puissant", retour des cas locaux en Chine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie ressort désormais à 37,8 millions dans le monde, dont 7,8 millions aux USA, 7,17 millions en Inde et 5,1 millions au Brésil. La Russie a recensé 1,31 million de cas depuis l'émergence du virus, la Colombie 919.084 et l'Argentine 903.730. Le nombre de morts dans le monde depuis l'apparition du virus ressort à 1,081 million, dont 215.086 aux Etats-Unis, 150.689 au Brésil et 109.856 en Inde.

L'Argentine a donc franchi le cap des 900.000 cas recensés, avec 9.524 nouveaux cas en 24 heures pour 318 décès, selon le ministère local de la Santé. 24.186 morts sont déplorés depuis les débuts du virus.

La Chine a fait état ce jour de ses premiers cas de transmission locale du coronavirus en près de deux mois. La ville de Qingdao a lancé une campagne de dépistage après le signalement de nouveaux cas liés à un hôpital où sont traitées les personnes malades du covid arrivées de l'étranger. La Commission nationale de la santé a donc rapporté 13 nouveaux cas, dont sept cas venus de l'étranger et six transmissions locales dans la province de Shandong, dans l'est du pays, où se trouve Qingdao. Le précédent cas de transmission locale remontait officiellement au 15 août. Selon les données officielles, 85.591 cas de contamination ont été confirmés au total en Chine continentale pour 4.634 décès. Aucun nouveau décès n'a été signalé aujourd'hui.

Pendant ce temps, Donald Trump a tenu en Floride son premier meeting de campagne depuis l'annonce de sa contamination. Débarquant à l'aéroport de Sanford où se tenait l'événement, Trump a lancé des masques à la foule puis a évoqué sa guérison. "J'en ai désormais terminé. Ils disent que je suis immunisé. Je me sens si puissant", a lancé le président. "J'embrasserai les gars et les belles femmes. Je vais vous donner un gros baiser", a ajouté Trump, désormais négatif selon ses médecins.

A trois semaines de l'élection, Trump reste amplement devancé dans les sondages par son rival démocrate Joe Biden. Le leader américain affiche quatre rassemblements au programme cette semaine...

La Maison blanche a précisé que Trump avait été testé négatif au coronavirus pendant plusieurs jours consécutifs et n'était pas contagieux.