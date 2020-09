Coronavirus : ralentissement du rythme de contagion ?

Coronavirus : ralentissement du rythme de contagion ?









L'épidémie du nouveau coronavirus persiste au niveau mondial, mais un ralentissement du rythme d'expansion semble se confirmer dans les pays les plus...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'épidémie du nouveau coronavirus persiste au niveau mondial, mais un ralentissement du rythme d'expansion semble se confirmer dans les pays les plus frappés. Selon les dernières données de l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet, près de 27,6 millions de cas confirmés sont désormais recensés au niveau mondial, dont 6,33 millions aux Etats-Unis, 4,37 millions en Inde et 4,16 millions au Brésil. La Russie compte 1,03 million de cas confirmés. Le Pérou recense plus de 691.000 cas, la Colombie plus de 679.000 et le Mexique plus de 642.000.

897.671 décès sont désormais recensés dans le monde, depuis l'émergence du virus, le bilan ressortant à 189.680 morts aux USA, 127.464 au Brésil et 73.890 en Inde.

Néanmoins, des signes de ralentissement sont donc perceptibles, même s'ils restent à confirmer, en particulier au Brésil avec "seulement" 14.279 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus et 504 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des vingt-quatre dernières heures. Le Brésil compte donc un peu plus de 4,1 millions de cas d'infection et 127.464 décès selon les données gouvernementales... En Inde, la tendance des derniers jours, moins évidente, paraît également traduire un léger ralentissement ou un possible pic en termes de cas quotidiens, alors que le pays était le plus affecté ces dernières semaines.

La Chine, dont les chiffres semblent toujours aussi étonnamment faibles, a recensé pour sa part deux nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, qui concerneraient tous des personnes venues de l'étranger à en croire le refrain des autorités sanitaires locales. Il s'agirait ainsi du vingt-quatrième jour consécutif sans transmission locale signalée dans le pays. Officiellement, 85.146 cas de contamination ont été confirmés au total en Chine continentale pour 4.634 décès. Aucun nouveau décès n'a été rapporté ce mercredi...