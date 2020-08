Coronavirus : près de 800.000 morts dans le monde

Le bilan du nouveau coronavirus s'alourdit encore

(Boursier.com) — Le bilan du nouveau coronavirus s'alourdit encore. Selon l'Université Johns Hopkins, 22,68 millions de cas confirmés ont été recensés dans le monde depuis le début de l'épidémie, dont 5,57 millions aux USA, 3,5 millions au Brésil et 2,91 millions en Inde. La Russie compte environ 940.000 cas confirmés et l'Afrique du Sud près de 600.000 désormais depuis l'émergence du virus. 793.773 décès sont recensés au niveau mondial.

Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ont fait état hier de 1.404 décès supplémentaires pour un total de 172.416. Les CDC ont recensé 46.500 nouveaux cas en 24 heures, portant le total à 5.51 millions de personnes. Le bilan des CDC est réalisé sur la base de données arrêtées la veille. Selon Johns Hopkins, le nombre de cas atteint donc désormais 5,57 millions, pour plus de 174.000 morts.

Le Brésil a enregistré 45.323 nouveaux cas et 1.204 décès au cours des vingt-quatre dernières heures, selon le ministère de la Santé. Le bilan de l'épidémie y dépasse les 3,5 millions de cas et atteint 112.304 décès. Le Brésil est le deuxième pays le plus touché.

L'Amérique latine déplore près de 250.000 morts du nouveau coronavirus, ce qui en fait la région la plus touchée au monde. L'impact sur l'économie locale est majeur, puisque l'on prend notamment connaissance ce jour d'une chute de 12,9% du PIB argentin au premier semestre, ou d'un effondrement de près de 30% au Pérou au second trimestre.

L'Inde a fait état ce jour de 68.898 nouveaux cas en 24 heures, pour un total de 2,91 millions d'infections, selon les données du ministère fédéral de la Santé. Le nombre de décès s'élève à 54.849, avec 983 morts supplémentaires sur la journée. L'Inde est le troisième pays le plus affecté.

La Chine a recensé 22 nouveaux cas en 24 heures, selon les autorités sanitaires locales, qui évoquent comme toujours de nouveaux cas importés (!). Aucun décès supplémentaire n'est signalé. Selon les données officielles, 84.917 cas ont été au total confirmés dans le pays. L'épidémie apparue en Chine continentale en fin d'année dernière y a causé 4.634 morts.

Le ministère espagnol de la Santé a fait état hier de 3.349 cas supplémentaires contre 3.715 la veille, portant le total à 370.867. Le bilan des décès sur sept jours s'élève à 122.

La France a enregistré 4.771 cas confirmés supplémentaires en 24 heures, a annoncé hier soir l'agence Santé Publique France (SPF). SPF avait recensé 3.776 cas mercredi. 4.748 patients sont actuellement hospitalisés, 58 personnes de moins que mercredi, dont 380 malades dans un service de réanimation (374 la veille). Le nombre total de décès (+12 en 24 heures) atteint 30.480 depuis le début de l'épidémie.