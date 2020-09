Coronavirus : près de 34 millions de cas confirmés dans le monde

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus fait ressortir 33,7 millions de cas confirmés dans le monde, dont près de 7,2 millions uniquement aux Etats-Unis, 6,2 millions en Inde et 4,8 millions au Brésil. Le virus a fait 1,008 million de morts à l'échelle mondiale depuis son apparition, dont près de 206.000 aux USA, 142.921 au Brésil et 97.497 en Inde.

En Inde, 80.472 nouvelles infections ont encore été rapportées en 24 heures, contre environ 39.000 aux USA et 32.000 au Brésil.

La Russie a fait état ce mercredi de 8.481 nouveaux cas et de 177 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des dernières 24 heures. Le bilan russe s'élève désormais à 1.176.286 cas confirmés et 20.722 morts.

En Europe, alors qu'un léger ralentissement à confirmer semble perceptible en France (8.051 cas supplémentaires et 81 nouveaux décès en 24 heures), c'est au tour du Royaume-Uni d'enregistrer un record de cas. Selon les données gouvernementales, le Royaume-Uni a recensé mardi 7.143 nouveaux cas, bilan quotidien le plus élevé depuis le début de l'épidémie, pour 71 décès - bilan le plus lourd depuis le 1er juillet.