Coronavirus : près de 200.000 morts aux Etats-Unis

(Boursier.com) — La pandémie a fait près de 200.000 victimes aux Etats-Unis. Selon les dernières données de l'Université Johns Hopkins, le nombre de morts depuis l'émergence du virus se chiffre à 960.729 dans le monde, dont 199.511 aux USA, 136.895 au Brésil et 87.882 en Inde. 73.493 victimes sont recensées par ailleurs au Mexique. Le nombre de cas confirmés dans le monde ressort à 31,03 millions, dont 6,81 millions aux Etats-Unis, 5,49 millions en Inde et 4,54 millions au Brésil.

L'Inde a recensé encore 86.961 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, portant le total à 5,49 millions de cas, selon les données rapportées par le ministère fédéral de la Santé. Deuis août, l'Inde recense quotidiennement le plus grand nombre de nouveaux cas d'infection dans le monde. Le ministère de la Santé a également fait état de 1.130 décès supplémentaires causés par l'épidémie, pour un total de 87.882 morts.

Alors qu'aucun pic ne semble pour l'heure se dessiner en Inde, le Brésil montre quant à lui des signes positifs. Le pays a enregistré 16.389 nouveaux cas et 363 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des vingt-quatre dernières heures, selon le ministère de la Santé dimanche. Ces chiffres marquent un ralentissement de la propagation, mais ils n'incluent pas les nouveaux cas ou décès recensés dans les Etats de Tocantins, Amapa et Roraima, les autorités n'ayant pas mis à jour leurs statistiques dimanche. Le bilan de l'épidémie dépasse désormais les 4,5 millions de cas d'infection, et près de 137.000 décès ont été recensés au total.

La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a annoncé ce lundi que le confinement de la ville d'Auckland allait être graduellement levé. Le niveau d'alerte d'Auckland, plus grande ville du pays, sera abaissé au niveau 2 à partir de jeudi et les rassemblements seront limités à cent personnes. Le niveau d'alerte pour le reste du pays sera abaissé au niveau 1 à partir de minuit ce jour selon Jacinda Ardern.

La Chine a recensé 12 nouveaux cas durant les vingt-quatre dernières heures, tous des personnes venues de l'étranger selon la Commission nationale de la santé. 85.291 cas de contamination ont été officiellement confirmés au total en Chine continentale depuis l'émergence du virus. L'épidémie aurait causé 4.634 décès dans le pays. Aucun nouveau décès n'a été rapporté dimanche.

La France a fait état hier de 10.569 nouvelles contaminations en 24 heures, soit 453.763 cas depuis le début de l'épidémie selon Santé Publique France. Samedi, les nouvelles infections étaient au nombre de 13.498, ce qui constituait un record quotidien. Le nombre de nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours ressort à 3.894 contre 3.853 samedi. Le nombre d'admissions en réanimation s'élève à 593, chiffre identique à celui de la veille. La France a enregistré 12 nouveaux décès en 24 heures pour un total de 31.585 depuis le début de l'épidémie.