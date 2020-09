Coronavirus : plus de 32 millions de cas confirmés dans le monde

(Boursier.com) — La pandémie poursuit sa propagation. Selon l'Université Johns Hopkins, 32,2 millions de cas confirmés du nouveau coronavirus sont désormais recensés dans le monde, dont près de 7 millions uniquement aux Etats-Unis, 5,82 millions en Inde et 4,66 millions au Brésil. Le virus a fait près de 983.000 victimes dans le monde, dont 202.810 aux USA, 139.808 au Brésil et 92.290 en Inde.

L'Inde a recensé 86.052 nouveaux cas confirmés sur les dernières 24 heures, selon les données du ministère fédéral de la Santé. Le bilan est de 5,82 millions de cas et 92.290 décès, dont 1.141 au cours des vingt-quatre dernières heures.

Le Brésil a enregistré 32.817 nouveaux cas et 831 décès durant les vingt-quatre dernières heures, selon le ministère de la Santé.

La Chine a recensé 8 nouveaux cas en 24 heures, tous des cas importés selon la version officielle de la Commission nationale de la santé. Le bilan se chiffre officiellement à 85.322 cas de contamination depuis le début de l'épidémie en Chine continentale, pour 4.634 décès dans le pays. Aucun nouveau décès n'a été recensé hier jeudi.

En Europe, c'est évidemment la France qui préoccupe le plus. Le pays a enregistré 16.096 contaminations supplémentaires en 24 heures selon la direction générale de la santé, ce qui constitue un record. Le précédent record quotidien était de 13.498 le 19 septembre. Le bilan depuis l'émergence du virus atteint 497.237 cas confirmés. 52 morts ont été recensées à l'hôpital en 24 heures, pour un total de 31.511 décès dans le pays depuis l'apparition du virus. 6.031 personnes sont désormais hospitalisées en raison du virus, ce qui ne s'était plus produit depuis le 22 juillet. 1.048 personnes sont dans un service de réanimation.

Les ministres des finances du G7 devraient dévoiler ce jour leur soutien à l'extension d'un programme d'allègement de la dette visant à aider les pays les plus pauvres à faire face à la pandémie de coronavirus, ont indiqué trois sources à Reuters. Les ministres du Groupe des Sept (USA, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie et Canada) doivent se réunir par téléconférence ce jour pour évoquer l'évolution de l'économie et l'impact du virus.

Le Fonds monétaire international a plaidé en faveur d'une prolongation d'un an jusqu'en 2021 du programme d'allégement de dette. Les ministres du G7 pourraient opter pour une prolongation initiale de six mois.

Les Démocrates de la Chambre US des représentants ont initié quant à eux l'élaboration d'un nouveau plan de relance de 2.200 milliards de dollars qui pourrait être voté la semaine prochaine, selon Richard Neal, président de la commission des Voies et Moyens. Nancy Pelosi, présidente (démocrate) de la Chambre, a indiqué qu'elle était prête à discuter avec la Maison Blanche. Un espoir refait donc surface, alors que les discussions étaient au point mort depuis un mois et demi.

Richard Neal a précisé que cette initiative démocrate faisait suite à l'intervention de Jerome Powell, président de la Fed, qui a demandé aux élus de soutenir la reprise de l'activité. Neal pense que les contours se dessinent et qu'il s'agit désormais d'une question... de calendrier. La Chambre va devoir en effet suspendre ses travaux pour le cycle électoral, alors que la présidentielle du 3 novembre approche à grands pas.

Néanmoins, Kevin McCarthy, qui dirige le groupe républicain à la Chambre, a condamné cette initiative. Selon Reuters, l'aile centriste du parti démocrate pousse quant à elle Pelosi à opter pour une approche plus consensuelle pour franchir l'obstacle parlementaire.