Coronavirus : plus de 27 millions de cas confirmés dans le monde

Le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie dépasse les 27 millions, selon les dernières données de...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie dépasse les 27 millions, selon les dernières données de l'Université Johns Hopkins. Ainsi, 27,1 millions de cas ont été recensés au niveau mondial, dont 6,28 millions aux Etats-Unis, plus de 4,2 millions désormais en Inde et 4,14 millions au Brésil. Le virus a fait 883.342 morts dans le monde, dont 188.941 aux USA, 126.650 au Brésil et 71.642 en Inde.

Le nombre de contaminations en Inde a dépassé les 4,2 millions ce lundi, ce qui en fait de ce point de vue le deuxième pays le plus touché devant le Brésil. 4.204.613 infections ont été recensées, alors que l'épidémie progresse très rapidement. 90.802 cas ont été dénombrés dans les 24 dernières heures. Le ministère indien de la Santé a fait état par ailleurs de 1.016 décès supplémentaires.

A titre de comparaison, la Chine a recensé 12 nouveaux cas confirmés au cours des vingt-quatre dernières heures, qui concernent bien évidemment tous des personnes venues de l'étranger. L'autorité sanitaire chinoise n'y voit donc que des cas "importés". Il s'agit du vingt-deuxième jour consécutif sans transmission locale en Chine, affirment les autorités. 85.134 cas de contamination ont officiellement été confirmés au total en Chine continentale - moins que l'Inde en une journée. L'épidémie de coronavirus aurait causé 4.634 décès en Chine continentale.

Au Brésil, un ralentissement de la propagation est à confirmer. Le pays a enregistré 14.521 nouveaux cas et 447 décès supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures, selon le ministère de la Santé dimanche. Le bilan dans le pays dépasse les 4,14 millions de cas pour 126.650 décès, mais un ralentissement semble perceptible au niveau des statistiques quotidiennes.

Le nombre de décès dus au covid aux Etats-Unis dépasse donc les 188.000, avec 892 décès recensés en 24 heures par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). 45.405 cas ont été confirmés en 24 heures...

En Europe, les chiffres sont très inégaux selon les pays. La situation en France est assez préoccupante. Le pays a enregistré hier dimanche 7.071 nouveaux cas en 24 heures, contre 8.550 samedi et un record de 8.975 vendredi, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Le nombre de nouvelles hospitalisations sur 7 jours s'établit à 1.704 contre 1.661 samedi. Le nombre d'admissions en réanimation pour les cas graves ressort à 288, trois de plus que samedi. Trois décès sont recensés en 24 heures, ce qui porte le bilan à 30.701 morts depuis le 1er mars.

Le nombre de cas confirmés en Allemagne est ressorti à 250.799 selon le dernier bilan, 814 de plus que la veille selon l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Aucun décès supplémentaire n'a été recensé, alors que le bilan local ressort à 9.325 décès depuis l'émergence du virus.