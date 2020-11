Coronavirus : plus de 250.000 morts aux Etats-Unis

Coronavirus : plus de 250.000 morts aux Etats-Unis









Alors que Pfizer/BioNTech et Moderna viennent de publier ces derniers jours d'excellents résultats de leurs candidats vaccins respectifs contre le...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que Pfizer/BioNTech et Moderna viennent de publier ces derniers jours d'excellents résultats de leurs candidats vaccins respectifs contre le nouveau coronavirus, ouvrant la perspective d'une prochaine approbation et du début des vaccinations dans quelques semaines, l'épidémie ne marque quant à elle pas de pause. Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis l'émergence du virus ressort à 56,3 millions, dont 11,53 millions aux Etats-Unis, près de 9 millions en Inde et 5,95 millions au Brésil. La France dénombre plus de 2,1 millions de cas depuis l'apparition du virus.

Le nombre de morts dans le monde est de 1,35 million désormais depuis le début de l'épidémie, dont plus de 250.000 aux USA, 167.455 au Brésil et 131.578 en Inde.

Les vaccins de Pfizer et Moderna, qui revendiquent une efficacité proche de 95%, pourraient recevoir les autorisations réglementaires dans les semaines à venir si bien que les premières inoculations pourraient se produire avant la fin de l'année, a indiqué Alex Azaz, secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux. Des responsables américains de la santé publique ont fait savoir que les Etats et les autres collectivités locales seraient en mesure d'entamer les campagnes de vaccination dans les 24 heures consécutives aux autorisations de mise sur le marché. "Nous avons à présent deux vaccins sûrs et très efficaces qui pourraient être autorisés par la Food & Drug administration et prêts à être distribués en quelques semaines", s'est félicité Alex Azar devant la presse. "Je pense que nous pourrions avoir les autorisations dans la deuxième moitié de décembre et commencer les livraisons avant Noël, mais cela ne se produira que si tout va vraiment bien".