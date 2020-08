Coronavirus : plus de 25 millions de cas dans le monde depuis le début de l'épidémie

La pandémie poursuit son expansion au niveau mondial...

(Boursier.com) — La pandémie poursuit son expansion au niveau mondial. Ainsi, selon l'Université Johns Hopkins, 25,23 millions de cas du nouveau coronavirus ont été recensés dans le monde depuis son émergence, dont près de 6 millions aux Etats-Unis, 3,86 millions au Brésil et 3,62 millions en Inde, où l'épidémie est actuellement galopante. 995.319 cas ont été confirmés en Russie (+4.993 en 24 heures).

Le virus a fait 846.448 morts dans le monde depuis son apparition, dont 183.069 aux USA, 120.828 au Brésil et 64.469 en Inde. 64.469 décès sont déplorés au Mexique.

D'après la mesure de Reuters, les Etats-Unis auraient même franchi hier dimanche le seuil des six millions de personnes contaminées par le nouveau coronavirus, de nombreux États du Midwest faisant face à une flambée des infections. L'agence confirme les données Johns Hopkins faisant état de 183.000 morts. L'agence constate que l'Iowa, les Dakota Nord et Sud et le Minnesota ont récemment fait état de records quotidiens de nouvelles infections, alors que New York, la Californie et les Etats du Sud tels que le Texas avaient été les principaux foyers épidémiques dans un premier temps. Le Montana et l'Idaho n'ont quant à eux jamais eu autant de patients hospitalisés en raison du covid...

Le dirigeant de l'Autorité américaine du médicament (Food & Drug Administration) se dit prêt à accélérer la procédure d'homologation d'un vaccin contre le covid-19. C'est du moins ce qu'indique Stephen Hahn dans un entretien au Financial Times. Il déclare que son agence est prête à autoriser un vaccin avant que les essais de phase 3 ne soient terminés.

En Inde, pays sans doute le plus préoccupant actuellement, 78.512 cas ont été recensés en 24 heures seulement, un niveau quasiment équivalent au record de la veille. Le pays a enregistré 971 décès supplémentaires en une journée selon le ministère de la Santé.