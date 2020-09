Coronavirus : plus de 200.000 décès aux Etats-Unis

Le bilan mondial de l'épidémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan mondial de l'épidémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore. 31,6 millions de cas confirmés ont été recensés au niveau mondial, dont près de 6,9 millions aux Etats-Unis, 5,65 millions en Inde et 4,59 millions au Brésil. La Russie compte 1,11 million de cas depuis l'apparition du virus, la Colombie 777.537 et le Pérou 768.895, selon l'Université Johns Hopkins.

Le virus a fait 970.857 morts dans le monde depuis son émergence, dont 200.807 aux USA, 138.105 au Brésil, 90.020 en Inde et 74.348 au Mexique.

Le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, a même déclaré une nouvelle fois hier l'état d'urgence sanitaire et prolongé jusqu'en novembre l'obligation du port du masque dans les lieux public. Selon le gouverneur, les rassemblements ont provoqué une flambée des nouveaux cas chez les jeunes de 18 à 24 ans. Les USA ont déploré en moyenne au cours de la semaine écoulée 800 décès supplémentaires quotidiens du fait du covid, selon un décompte de Reuters. Un pic de 2.806 morts avait été enregistré le 15 avril.

La gestion de la crise sanitaire par Donald Trump est donc plus que jamais critiquée, à six semaines de l'élection présidentielle du 3 novembre. Lors d'un meeting à Swanton dans l'Ohio, le président américain s'est pourtant distingué encore par son étonnante décontraction : "Cela ne touche presque personne. C'est une chose incroyable", a lancé le locataire de la Maison blanche. "Cela affecte les personnes âgées avec des problèmes cardiaques et d'autres problèmes. Si elles ont d'autres problèmes, c'est cela qui est vraiment affecté, rien d'autre", a relativisé Trump.

Le bilan indien s'alourdit également avec 83.347 nouveaux cas recensés en 24 heures et 1.085 morts. Il s'agit du second pays le plus frappé en nombre de cas depuis l'apparition du virus.

Le Brésil a enregistré 33.536 nouveaux cas et 836 décès supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures, selon le ministère de la Santé.

La Chine a recensé 10 nouveaux cas au cours des vingt-quatre dernières heures, tous des cas importés selon la Commission nationale de la santé. Les données officielles sont de 85.307 cas de contamination au total en Chine continentale. L'épidémie aurait causé seulement 4.634 décès dans le pays. Aucun nouveau décès n'a été recensé ce mercredi...

En Europe, plusieurs pays montrent des signaux alarmants. L'agence Santé publique France a fait part hier de 10.008 nouvelles contaminations en 24 heures, près de 5.000 de plus que la veille. Le nombre de patients hospitalisés sur les sept derniers jours s'élève à 4.244, 141 de plus que lundi. 651 ont été admis en réanimation, 13 de plus que la veille. Le taux de positivité des tests est passé en 24 heures de 5,9% à 6,1%. 61 nouveaux foyers ont été dénombrés, pour un total de 1.031 clusters. Soixante-huit décès supplémentaires ont été recensés, pour un total de 31.416 morts depuis le début de l'épidémie.

Le ministère espagnol de la Santé a quant à lui annoncé hier soir 10.800 nouvelles contaminations en 24 heures, portant le total à 682.267 cas. Le ministère a fait état de 21 décès supplémentaires, pour un total de 30.904 morts depuis l'apparition du virus.