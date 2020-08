Coronavirus : plus de 18 millions de cas confirmés dans le monde

La pandémie a franchi un nouveau cap à l'échelle mondiale...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La pandémie a franchi un nouveau cap à l'échelle mondiale, puisque selon l'Université Johns Hopkins ce lundi, le nombre de cas confirmés depuis l'émergence du nouveau coronavirus atteint désormais 18,08 millions, dont 4,67 millions environ aux USA, pays le plus touché, 2,73 millions au Brésil et 1,80 million en Inde. La Russie dénombre 849.277 cas. Le virus a fait 689.420 morts dans le monde, dont 154.860 aux Etats-Unis, 94.104 au Brésil et 47.746 au Mexique - qui compte 439.046 cas depuis le début de l'épidémie. Le Royaume-Uni recense 46.286 victimes et l'Inde 38.135.

L'Organisation mondiale de la Santé a prévenu pour sa part d'une épidémie "très longue", alertant une fois encore durant le week-end à l'occasion d'une réunion samedi à Genève.

Les Etats-Unis ont affiché plus de 45.000 nouveaux cas confirmés durant la journée de dimanche. "Nous sommes dans une nouvelle phase", a indiqué le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la cellule de crise sur l'épidémie de la Maison blanche. "Ce que nous voyons aujourd'hui est différent de mars et avril", a précisé la responsable, selon laquelle l'épidémie serait "extraordinairement répandue" tant dans les zones rurales qu'urbaines. Elle recommande évidemment le port du masque - y compris à domicile dans les maisons où cohabitent plusieurs générations.