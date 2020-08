Coronavirus : plus de 170.000 décès aux Etats-Unis

Coronavirus : plus de 170.000 décès aux Etats-Unis









Les Etats-Unis ont franchi hier le triste cap des 170...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les Etats-Unis ont franchi hier le triste cap des 170.000 décès liés au nouveau coronavirus, d'après un bilan Reuters. Le pays compte plus de 5,4 millions de cas confirmés de contamination depuis le début de l'épidémie. Ainsi, les USA demeurent de loin le pays le plus touché par la pandémie. Le pays a enregistré hier 483 décès supplémentaires. La Floride, le Texas et la Louisiane sont les Etats les plus affectés selon Reuters.

D'après l'Université Johns Hopkins, le virus a fait 775.489 morts dans le monde depuis son émergence, alors que 21,68 millions de cas ont été recensés.

Le Brésil est le second pays le plus touché avec 3,34 millions de cas et 107.852 morts. L'Inde recense 2,65 millions de cas depuis le début de l'épidémie et 50.921 décès. En Russie, 920.719 cas ont été dénombrés et 15.653 morts.

Les élections législatives néo-zélandaises ont été repoussées au 17 octobre, a annoncé la Première ministre Jacinda Ardern. Auckland est toujours en confinement en raison de la résurgence de l'épidémie. La Nouvelle-Zélande a enregistré lundi neuf nouvelles contaminations. Les élections étaient prévues le 19 septembre.

La France a enregistré quant à elle 3.015 nouvelles contaminations en 24 heures, soit un peu moins que la veille, a annoncé hier l'agence Santé publique France (SPF). 218.536 cas ont été recensés en France depuis le début de l'épidémie et 30.410 personnes sont décédées du covid-19, une de plus que samedi selon SPF. Le nombre de personnes hospitalisées augmente par ailleurs légèrement à 4.860, trois patients de plus en 24 heures.

Le nombre de cas confirmés en Allemagne a augmenté ce lundi à 224.014, 561 cas de plus que la veille selon les données de l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Un décès supplémentaire a été déploré, pour un total de 9.232 morts.