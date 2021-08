Coronavirus : plus de 1.000 morts en un jour aux Etats-Unis

Les États-Unis ont enregistré plus de 1...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les États-Unis ont enregistré plus de 1.000 morts attribuées au Covid-19 hier mardi, selon un décompte Reuters, alors que le variant Delta fait des ravages dans les zones faiblement vaccinées.

La Maison blanche va recommander des doses de rappel de vaccins anti-covid, indiquent Politico et le Washington Post, alors que de nouvelles données des CDC montrent une baisse préoccupante de l'efficacité des vaccins avec le temps. Ainsi, l'administration Biden va annoncer que la majeure partie des Américains ayant reçu le vaccin aurait besoin d'une dose de rappel. Il s'agit donc de répondre au déclin de l'immunité, face à un variant Delta hautement transmissible qui a provoqué une flambée des cas. La troisième dose serait recommandée huit mois après la deuxième.

Le Wall Street Journal revient sur la question des 'breakthrough cases', les cas d'infection au coronavirus plus de 14 jours après une pleine vaccination. Alors que le variant Delta se montre plus contagieux, de telles infections se sont produites en de rares occasions. Le WSJ explique que ces cas ne représentent "qu'une portion minime des injections au Covid-19", et n'ont que très rarement provoqué des hospitalisations ou causé des décès. Devant la propagation du variant Delta, les rapports indiquent toujours que les vaccins seraient hautement efficaces pour limiter hospitalisations, maladies graves et décès.

Jerome Powell, le président de la Fed, s'est exprimé hier concernant l'épidémie. Il n'aura pas fait réellement avancer les débats, puisqu'il juge qu'il n'est pas encore simple de savoir si la souche Delta aura des effets importants sur l'économie.