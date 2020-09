Coronavirus : plus d'un million de morts dans le monde

(Boursier.com) — L 'épidémie du nouveau coronavirus a fait plus d'un million de morts dans le monde, selon un décompte de Reuters sur la base de données officielles, qui fait aussi ressortir une accélération du nombre de décès supplémentaires chaque jour alors que les contaminations sont en hausse dans plusieurs pays. Le bilan mondial a doublé en à peine trois mois, avec plus de 5.400 décès quotidiens d'après un calcul de Reuters s'appuyant sur les données rapportées jusqu'à présent en septembre. Etats-Unis, Brésil et Inde, les trois pays les plus touchés, représentent ensemble près de 45% du bilan mondial.

Selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet, le virus a fait 1,001 million de morts dans le monde depuis son apparition, dont 205.085 aux Etats-Unis, 142.058 au Brésil et 96.318 en Inde. Le Mexique déplore 76.603 morts et le Royaume-Uni 42.090... Le nombre de cas confirmés dans le monde s'élève à 33,36 millions depuis l'émergence du virus, dont 7,15 millions aux USA, 6,15 millions en Inde et 4,75 millions environ au Brésil.

Donald Trump s'est engagé hier lundi à ce que le gouvernement fédéral fournisse aux Etats du pays 150 millions de tests de dépistage rapides au SARS-CoV-2. Lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, le président américain, accompagné par le vice-président Mike Pence et le conseiller sur l'épidémie Scott Atlas, a souligné qu'une telle mesure pourrait conduire à une hausse du nombre des cas recensés. 50 millions de masques seront distribués aux communautés les plus vulnérables, dont les maisons de retraite, et 100 millions aux Etats et territoires... Ni le Dr Anthony Fauci, ni le directeur des Centres de prévention et de contrôle des maladies Robert Redfield, n'étaient présents à la conférence de presse. Redfield a récemment déclaré que le port du masque pourrait se révéler aussi important qu'un vaccin. Anthony Fauci a affirmé à CNN que Scott Atlas pouvait transmettre parfois à Trump des informations erronées...

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé quant à elle hier que les parlementaires démocrates avaient mis au point un plan de relance de 2.200 milliards de dollars pour compenser les effets de la pandémie. Le texte prévoit de nouveaux financements "destinés à éviter une catastrophe pour les écoles, petites entreprises, restaurants, salles de spectacle, employés des compagnies aériennes et autres". Pelosi estime ainsi que les démocrates tiennent leur promesse d'un compromis. Il s'agit désormais de parvenir à un accord avec la Maison blanche sur un nouvel ensemble budgétaire. Les discussions entre Pelosi, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, et le secrétaire général de la Maison blanche Mark Meadows, sur un nouveau plan, étaient dans l'impasse depuis le 7 août. Pelosi et Mnuchin se seraient cependant entretenus dimanche et lundi par téléphone, indique Reuters. Ils ont prévu d'échanger encore ce jour.

Les chefs de file démocrates avaient initialement proposé un plan de 3.400 milliards. Du côté de la Maison blanche, Mark Meadows a évoqué fin août un montant de 1.300 milliards de dollars...