Coronavirus : nouvelle phase de la pandémie ?

L'épidémie du nouveau coronavirus poursuit son expansion

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'épidémie du nouveau coronavirus poursuit son expansion au niveau mondial. Selon l'Université Johns Hopkins, 21,9 millions de cas ont été confirmés dans le monde depuis l'émergence du virus, pour 774.299 morts. Le nombre de cas confirmés ressort à 5,44 millions aux USA, 3,36 millions au Brésil et 2,7 millions en Inde. Les Etats-Unis dénombrent désormais 170.548 morts, contre 108.536 au Brésil.

L'Organisation mondiale de la santé s'alarme pour sa part de la propagation du virus chez les personnes âgées de 20 à 40 ans, dont beaucoup ne présentent pas de symptômes et qui sont donc susceptibles de transmettre le virus aux plus fragiles. "L'épidémie est en train de changer", a indiqué Takeshi Kasai, directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, lors d'une réunion virtuelle. "Les personnes âgées de 20, 30 et 40 ans sont de plus en plus vecteurs de la propagation de l'épidémie. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont infectés. Cela accroît le risque de transmission aux plus vulnérables"... "Ce que nous observons n'est pas simplement une résurgence. Nous pensons que c'est le signal que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie dans la région Asie-Pacifique", a précisé encore Takeshi Kasai.

La Russie a fait part ce jour de 4.748 nouveaux cas en 24 heures, pour un total de 932.493 depuis le début de l'épidémie. Il s'agit du quatrième pays le plus touché en nombre de cas. Les autorités locales ont recensé 132 nouveaux décès pour un total de 15.872 morts.

Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ont fait état de 654 décès supplémentaires en 24 heures liés au coronavirus. Les CDC ont recensé 41.893 nouveaux cas depuis le précédent décompte, portant le bilan total à 5,4 millions. Le bilan des CDC est établi sur la base de données arrêtées la veille.

La rentrée dans les écoles, collèges, lycées et universités américains doit avoir lieu d'ici la fin du mois ou début septembre. En l'absence de directives nationales, certains établissements ont opté pour l'enseignement à distance, d'autres pour le retour en classe, d'autres pour un modèle mixte. Certains renoncent toutefois à l'enseignement en classe compte tenu du manque d'effectifs et des nouveaux foyers. L'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a annoncé qu'elle basculait en enseignement à distance intégral pour les étudiants de premier cycle, relate Reuters. En Georgie, trois lycées du comté de Cherokee ont également renoncé à l'enseignement en classe en raison d'une augmentation du nombre de cas. En Arizona, un district scolaire a annulé des classes...

Le Brésil a enregistré 19.373 nouveaux cas et 684 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des vingt-quatre dernières heures. Le bilan local dépasse les 3,35 millions de cas d'infection, et 108.536 décès ont été recensés selon les données gouvernementales.

La Chine a recensé 22 nouveaux cas en 24 heures - des cas importés selon les autorités. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé par la Commission nationale de la Santé. 84.871 cas sont officiellement confirmés dans le pays depuis l'émergence du virus, pour 4.634 décès.

Le nombre de cas confirmés en Allemagne a grimpé à 225.404, 1.390 cas de plus que la veille, selon les données communiquées mardi par l'Institut Robert Koch (RKI). Quatre décès supplémentaires ont été signalés selon RKI, portant le total à 9.236 morts.

La France a enregistré 493 nouveaux cas en 24 heures, ce qui marque une forte baisse par rapport aux jours précédents, a annoncé lundi l'agence Santé Publique France. SPF en avait recensé plus de 3.000 cas samedi et dimanche, ce qui représentait un niveau inédit depuis la levée du confinement. 4.925 patients atteints du covid sont hospitalisés, 65 de plus que dimanche, dont 384 en réanimation (huit de plus). Le nombre total de décès dus à l'épidémie a augmenté de 19 en 24 heures à 30.429.