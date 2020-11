Coronavirus : nouveau record de cas aux Etats-Unis

La propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus poursuit sa vive expansion aux Etats-Unis, pays le plus frappé par la crise sanitaire...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus poursuit sa vive expansion aux Etats-Unis, pays le plus frappé par la crise sanitaire. Au moins 120.276 nouveaux cas confirmés ont ainsi été enregistrés hier jeudi aux Etats-Unis, selon un décompte de Reuters sur la base des données officielles, un record quotidien et une deuxième journée consécutive à plus de 100.000 infections. Selon Reuters, cette flambée de l'épidémie est perceptible dans toutes les régions du pays, et 20 Etats ont fait part jeudi d'une hausse record des contaminations quotidiennes.

Selon l'Université Johns Hopkins ce vendredi, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis le début de l'épidémie atteint désormais 48,7 millions, dont 9,61 millions aux USA, 8,41 millions en Inde et 5,59 millions au Brésil. La pandémie a tué 1,23 million de personnes dans le monde, dont 234.937 aux Etats-Unis, 161.106 au Brésil et 124.985 en Inde.