Coronavirus : nombre record de cas aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La propagation du nouveau coronavirus demeure très rapide. Au niveau mondial, selon les données de l'Université Johns Hopkins ce jour, plus de 48,1 millions de cas confirmés ont été recensés depuis l'émergence du virus en Chine, dont 9,5 millions uniquement aux Etats-Unis, 8,4 millions en Inde et 5,6 millions au Brésil. La pandémie a fait 1,23 million de morts dans le monde depuis son apparition, dont 233.729 aux Etats-Unis, 161.106 au Brésil et 124.315 en Inde.

Joe Biden, s'il est officiellement élu président des Etats-Unis, entend multiplier les tests pour lutter contre le virus. Donald Trump, lui, a toujours minimisé l'importance de cette crise sanitaire, et sa politique en la matière a été vivement critiqué, offrant des arguments majeurs au clan démocrate. Les derniers chiffres de l'épidémie aux Etats-Unis sont assez dramatiques. Le pays a fait part mercredi de 102.591 nouveaux cas de contamination en vingt-quatre heures, un record sur une seule journée, selon un décompte de Reuters effectué sur la base des données officielles. Neuf Etats ont enregistré un record quotidien de cas : le Colorado, l'Idaho, l'Indiana, le Maine, le Michigan, le Minnesota, Rhode Island, l'Etat de Washington et le Wisconsin. Avant-hier, le nombre d'hospitalisations liées à l'épidémie était de plus de 50.000, au plus haut de trois mois. Le nombre de décès liés au virus aux Etats-Unis augmente toutefois un peu moins vite que le nombre de nouveaux cas, avec une moyenne de 850 morts par jour, contre 700 il y a un mois.