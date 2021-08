Coronavirus : les cas au plus haut de six mois aux Etats-Unis

Les cas de Covid-19 sont de retour au plus haut de six mois aux États-Unis, malgré le déploiement des vaccins...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les cas de Covid-19 sont de retour au plus haut de six mois aux États-Unis, malgré le déploiement des vaccins. La propagation rapide du variant Delta affecte par ailleurs les plans de retour au bureau des grandes entreprises américaines. Certaines pourraient attendre 2022 avant de faire revenir la majeure partie de leurs effectifs. Des perturbations sont également notées dans les secteurs du voyage et du loisir.

Dans un tel contexte, les débats se poursuivent sur la nécessité d'une troisième injection (ou d'une seconde concernant le vaccin Johnson & Johnson). Le Dr. Anthony Fauci a indiqué sur CNN qu'il était en faveur des vaccins 'boosters' pour les personnes immunodéprimées. Les CDC s'interrogent quant à elles sur la possibilité d'administrer une nouvelle dose aux plus âgés. La Food & Drug Administration, autorité américaine de santé, doit fournir ses recommandations sur le sujet en septembre. Les nouveaux cas de contamination aux USA affichent désormais une moyenne quotidienne voisine des 100.000. Les hôpitaux américains dans les États sous-vaccinés sont quant à eux sous pression, avec de récents records d'hospitalisations en Floride ou en Louisiane. Alors que la flambée des infections retient l'attention, les cas de maladies sévères sont cependant concentrés sur les populations non-vaccinées.