Coronavirus : la situation sanitaire demeure alarmante

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le dernier bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus fait ressortir 31,87 millions de cas confirmés, dont 6,93 millions aux Etats-Unis, 5,73 millions en Inde et 4,59 millions au Brésil. Le virus a fait 976.311 morts dans le monde selon l'Université Johns Hopkins, dont 201.909 aux USA, 138.105 au Brésil et 91.149 en Inde.

L'Inde a rapporté encore 86.508 nouveaux cas de contamination en 24 heures, ainsi que 1.129 décès supplémentaires.

Le Brésil a enregistré 33.281 nouveaux cas et 869 décès supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures, selon le ministère de la Santé.

La Chine a recensé 7 nouveaux cas au cours des vingt-quatre dernières heures, tous des cas importés selon la version de la Commission nationale de la santé. 85.314 cas de contamination ont été confirmés au total en Chine continentale. L'épidémie de coronavirus aurait causé 4.634 décès.

En Europe, le cas de la France est particulièrement préoccupant. L'agence Santé publique France a fait état hier de 13.072 nouvelles contaminations en 24 heures, 3.064 plus que la veille. Le nombre de patients hospitalisés au cours des sept derniers jours s'élève à 4.244, comme mardi. 675 ont été admis en réanimation, 24 de plus que la veille. Le taux de positivité des tests est remonté 6,1% à 6,2% et 1.039 foyers d'infections sont en cours d'investigation. 43 décès supplémentaires ont été recensés, portant le total à 31.459 morts.