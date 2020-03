Coronavirus : la Norges Bank baisse ses taux au plus bas historique

Coronavirus : la Norges Bank baisse ses taux au plus bas historique









La Norges Bank suit le mouvement...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Norges Bank suit le mouvement. Lors d'une réunion extraordinaire de son Comité de politique monétaire, la Banque centrale de Norvège vient de réduire son taux directeur de 75 points de base, à 0,25%, un plus bas historique.

"Depuis que la Norges Bank a réduit le taux directeur la semaine dernière, la situation de l'économie norvégienne a continué à se détériorer. Les mesures prises pour contenir la propagation du coronavirus ont conduit un certain nombre d'entreprises à fermer ou à réduire leurs activités. De nombreux travailleurs sont licenciés, et le chômage a nettement augmenté. L'impact négatif sur l'économie mondiale s'intensifie et les prix du pétrole ont encore baissé. Les tensions sur les marchés financiers se sont accrues, et l'augmentation des primes de crédit et du marché monétaire rend le financement plus coûteux pour les entreprises norvégiennes. La couronne s'est fortement dépréciée", détaille la Banque.

"La Norvège dispose d'une marge de manoeuvre en matière de politique économique, de bonnes dispositions en matière de protection sociale et de banques solides. En tant que tel, nous sommes essentiellement bien placés pour faire face à la crise actuelle. Des coûts d'emprunt plus faibles pour les prêts existants et nouveaux peuvent permettre aux entreprises norvégiennes de traverser plus facilement une période difficile. Cela peut également aider les ménages confrontés à une baisse de revenus. Lorsque les mesures d'endiguement seront réduites et que la situation reviendra à la normale, des taux d'intérêt bas peuvent favoriser une reprise plus rapide de l'activité", souligne la Norges Bank.

Compte tenu de l'environnement actuel, le Comité de politique monétaire n'exclut pas une nouvelle baisse des taux.