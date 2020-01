Coronavirus : la Maison blanche voudrait suspendre les liaisons aériennes avec la Chine

(Boursier.com) — Alors que l'épidémie de coronavirus chinois prend de l'ampleur, avec environ 6.000 cas infectés et 132 décès récemment dénombrés, CNBC cite des personnes familières de la question selon lesquelles la Maison blanche aurait indiqué aux patrons des compagnies aériennes qu'elle considérait une suspension des vols américains vers et en provenance de la Chine. Washington a toutefois démenti par la suite ces rumeurs. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui constituent l'agence fédérale américaine de protection de la santé publique, avaient déjà conseillé aux Américains d'éviter les voyages "non essentiels" en Chine. Hong Kong entend également réduire les liens aériens, comme d'autres pays inquiets de la propagation du virus à l'international, touchant désormais une quinzaine de pays.

Le bilan chinois de ce coronavirus 2019-nCoV s'est dégradé avec 132 morts selon les autorités sanitaires et environ 1.500 cas de plus. La Commission nationale de santé a estimé que 5.974 personnes en Chine étaient infectées. Ainsi, le nombre des cas de contamination en Chine dépasse maintenant celui du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), qui avait atteint 5.327 personnes dans le pays et fait 800 victimes dans le monde en 2002-2003. La majeure partie des décès liés au coronavirus ont été signalés dans le Hubei, province constituant le foyer de l'épidémie. Les autorités sanitaires de la province ont dénombré 125 décès liés au virus.