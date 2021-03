Coronavirus : la chauve-souris et un "animal intermédiaire" à l'origine du virus ?

L'enquête conjointe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Chine sur les origines du Covid-19 désignerait comme scénario le plus...

(Boursier.com) — L 'enquête conjointe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Chine sur les origines du Covid-19 désignerait comme scénario le plus probable un coronavirus présent chez des chauves-souris et transmis ensuite à l'homme via un animal intermédiaire, selon Reuters, qui reprend des informations de l'agence Associated Press. Ainsi, l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire paraîtrait très peu probable. De nombreux points resteraient toutefois à éclaircir et les enquêteurs proposent de poursuivre des recherches dans tous les domaines, sauf celui de la fuite d'un laboratoire.

Selon l'Université Johns Hopkins ce lundi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie à Wuhan se chiffre désormais à plus de 127 millions, dont plus de 30 millions aux USA, 12,5 millions au Brésil, 12 millions en Inde, 4,6 millions en France... et moins de 102.000 en Chine (!). Le virus a fait officiellement 2,78 millions de morts dans le monde depuis son apparition, dont plus de 549.000 aux USA, plus de 312.000 au Brésil, près de 202.000 au Brésil, environ 162.000 en Inde... et 4.841 en Chine.

Autrement dit, la Chine a déclaré depuis le début de la pandémie l'équivalent des contaminations et des décès qui surviennent en deux jours aux Etats-Unis ou au Brésil.

En Europe, la situation demeure préoccupante. Angela Merkel a demandé aux Etats allemands de renforcer les mesures sanitaires, alors qu'Emmanuel Macron pourrait quant à lui annoncer cette semaine un confinement plus strict. Boris Johnson en a appelé pour sa part à la prudence malgré l'assouplissement des restrictions. Notons également que la ville de Brisbane en Australie a opté pour un nouveau confinement éclair face à des cas du variant britannique.