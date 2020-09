Coronavirus : l'Inde déclare presque autant de cas en 24h que la Chine en dix mois !

Le bilan mondial de l'épidémie de coronavirus s'alourdit encore

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan mondial de l'épidémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore, alors même que les États-Unis, confiants ou présomptueux, accélèrent leurs préparatifs pour un vaccin à grande échelle à l'approche de l'échéance présidentielle. Ainsi, le dirigeant des Centres américains de contrôle et prévention des maladies (CDC) demande que les Etats US se préparent à la distribution d'un vaccin de masse d'ici début novembre.

Selon l'Université Johns Hopkins ce jeudi, plus de 26 millions de cas ont été désormais confirmés dans le monde depuis l'émergence du virus, dont 6,11 millions aux USA, près de 4 millions au Brésil et 3,85 millions en Inde. La Russie compte plus d'un million de cas. La pandémie a fait 863.119 morts à l'échelle mondiale, dont 185.744 aux Etats-Unis, 123.780 au Brésil et 67.376 en Inde. Le Mexique recense 65.816 cas.

L'Inde a recensé 83.883 nouveaux cas au cours des vingt-quatre dernières heures, un record quotidien pour ce pays où l'épidémie est actuellement galopante. Selon les données du ministère fédéral de la Santé, le bilan est donc porté à 3,85 millions de cas et 67.376 décès, dont 1.043 morts recensés au cours des vingt-quatre dernières heures.

Pour comparaison, le nombre de cas annoncés par l'Inde en 24 heures correspond quasiment à celui officiellement mesuré par la Chine... depuis le début de l'épidémie, puisque le pays qui est sans doute à l'origine du virus recense 89.953 cas depuis l'apparition de ce dernier et 4.727 morts.

Le Brésil a enregistré 46.934 nouveaux cas et 1.184 décès supplémentaires durant les vingt-quatre dernières heures, selon le ministère de la Santé. Le bilan local atteint les 4 millions de cas et 123.780 décès. Un décompte Reuters met toutefois en relief un ralentissement du nombre de décès, la moyenne quotidienne étant inférieure à 900 morts la semaine dernière, au plus bas de trois mois.

Le Mexique a enregistré 4.921 nouveaux cas et 575 décès en 24 heures. Le bilan de l'épidémie dans le pays ressort à 610.957 cas et 65.816 décès. Le gouvernement a prévenu que le nombre réel de personnes infectées était vraisemblablement supérieur.

L'administration américaine a quant à elle fait savoir que les Etats-Unis ne verseraient pas les 80 millions de dollars qu'ils devaient à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ils utiliseront ces fonds pour payer leur contribution régulière aux Nations unies. Les USA doivent quitter formellement l'OMS le 6 juillet 2021, Donald Trump ayant accusé l'organisation d'être manipulée par la Chine depuis l'apparition de la pandémie. Une représentante du département d'Etat américain, citée par Reuters, a précisé que les USA devaient actuellement 18 millions de dollars à l'OMS pour l'année fiscale 2019 et 62 millions de dollars pour l'année fiscale 2020. "Ces montants réunis sont réalloués aux Nations unies pour payer la cotisation régulière de l'Onu", a indiqué Nerissa Cook.

Par ailleurs, les Etats-Unis auraient identifié de nouveaux partenaires pour poursuivre leur aide sanitaire.