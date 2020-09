Coronavirus : l'Inde affiche un bilan dramatique

Coronavirus : l'Inde affiche un bilan dramatique









Le bilan mondial de l'épidémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore et toujours, alors même que les États-Unis accélèrent leurs préparatifs pour...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan mondial de l'épidémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore et toujours, alors même que les États-Unis accélèrent leurs préparatifs pour un vaccin à l'approche de l'échéance présidentielle. Les Centres américains de contrôle et prévention des maladies (CDC) demandent que les Etats US se préparent à la distribution d'un vaccin d'ici début novembre. Les CDC ont demandé aux autorités sanitaires des Etats d'être prêtes à distribuer ce potentiel vaccin aux personnes à haut risque...

Selon l'Université Johns Hopkins ce vendredi, plus de 26,3 millions de cas ont été désormais confirmés dans le monde depuis l'émergence du virus, dont 6,15 millions aux USA, 4,04 millions au Brésil et 3,94 millions en Inde. La Russie compte plus d'un million de cas. La pandémie a fait 868.810 morts à l'échelle mondiale, dont 186.797 aux Etats-Unis, 124.614 au Brésil et 68.472 en Inde. Le Mexique recense 66.329 morts.

L'Inde a recensé encore 83.341 nouveaux cas en 24 heures contre 83.883 la veille, ce qui constituait un record quotidien pour ce pays où l'épidémie est actuellement galopante. Selon les données du ministère fédéral de la Santé, le bilan est donc porté à 3,94 millions de cas et 68.472 décès, dont 1.096 morts recensés au cours des vingt-quatre dernières heures.

Le Britannique Astrazeneca a lancé pour sa part la phase I/II de l'essai clinique japonais de son vaccin potentiel contre le Covid-19. Les essais d'AZD1222 seront menés sur plusieurs sites au Japon sur 250 sujets. Le groupe pharmaceutique s'est associé à Daiichi Sankyo, JCR Pharma et d'autres partenaires locaux.