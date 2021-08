Coronavirus : bientôt le pic du variant Delta aux Etats-Unis ?

Coronavirus : bientôt le pic du variant Delta aux Etats-Unis ?









Les cas dans les Etats les plus touchés par le variant Delta semblent culminer

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plusieurs rapports évoquent, dans les médias américains, l'espoir que la propagation du variant Delta du covid pourrait bientôt culminer. Les cas notés de Covid-19 retombent dans de nombreuses régions parmi les plus frappées par le 'Delta', notamment dans l'Arkansas, le Missouri, la Floride et la Louisiane. Si les cas continuent d'augmenter dans d'autres États, le rythme semble ralentir. En outre, le taux de reproduction, estimation du nombre moyen de personnes auxquelles une personne infectée propagera le virus, est en baisse dans la plupart des États.

En attendant d'y voir plus clair sur ce potentiel pic tant espéré, de plus en plus d'entreprises américaines profitent de la récente approbation complète du vaccin Pfizer / BioNTech pour imposer la vaccination. Il est probable que cette tendance se poursuive chez les grandes firmes américaines et dans les administrations.

Pendant ce temps, les CDC ont dévoilé des résultats d'étude montrant une baisse d'efficacité des vaccins et une immunité réduite avec le temps et face au variant Delta, ce qui montre la nécessité d'une dose de rappel.

Un dirigeant des National Institutes of Health estime pour sa part improbable qu'une autorisation d'utilisation d'urgence soit accordée pour la vaccination des enfants de moins de 12 ans avant la fin de l'année. La FDA a rappelons-le accordé une autorisation complète au vaccin Pfizer / BioNTech pour les plus de 16 ans. Concernant les 12 à 15 ans, le vaccin ne bénéficie toujours que d'une autorisation d'urgence.

Notons pour finir que l'enquête des services américains sur les origines de la pandémie n'a, comme on pouvait le prévoir, pas débouché sur de grandes révélations. Ainsi, les origines du virus restent incertaines et l'enquête demandée par Joe Biden n'a pas fourni de conclusion définitive.