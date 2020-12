Coronavirus : 450.000 morts aux Etats-Unis en février ?

(Boursier.com) — 197 .854 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus ont été recensés hier aux Etats-Unis, selon un décompte de Reuters sur la base de données officielles. Ainsi, le bilan américain de l'épidémie s'alourdit encore et atteint 13,92 millions de cas confirmés depuis l'émergence du virus. Le nombre de décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie dépasse les 273.800 selon l'Université Johns Hopkins. Reuters évoque au moins 2.811 décès signalés mercredi. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a d'ailleurs signé hier une ordonnance demandant à l'ensemble des habitants de sa ville de rester confinés.

Les hospitalisations dues au Covid-19 aux Etats-Unis ont par ailleurs atteint un record de plus de 100.000 hier mercredi, les hôpitaux réagissant en augmentant leurs capacités et en stoppant d'autres soins médicaux, tout en redéployant leurs personnels. Robert R. Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains, juge que le nombre total de morts aux USA pourrait atteindre près de 450.000 d'ici février, à moins que les Américains n'adoptent de plus amples mesures. Redfield estime que les mois de décembre, janvier et février seront particulièrement durs.

D'après les derniers chiffres de l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis le début de l'épidémie atteint 64,5 millions, dont 13,9 millions aux USA, 9,5 millions en Inde et 6,4 millions au Brésil. Le nombre de morts dans le monde se chiffre à plus de 1,49 million.

Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de l'Opération Warp Speed du gouvernement américain, a estimé que la FDA ne devrait pas autoriser le candidat vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 avant la finalisation d'une large étude américaine dans les mois à venir, indique le Wall Street Journal. Slaoui juge nécessaire une explication claire sur les différences de résultats entre les deux protocoles de l'étude, qui ont montré des taux d'efficacité de 62% et 90%. Les résultats de l'étude US sur 30.000 volontaires pourraient être disponibles durant la seconde quinzaine de janvier, après quoi une demande d'autorisation d'urgence aux États-Unis pourrait être effectuée.

Slaoui ajoute que des résultats de l'étude clinique de l'Américain Johnson & Johnson pourraient être connus mi-janvier. La FDA devrait accorder pour sa part une autorisation d'utilisation d'urgence au vaccin de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech après sa réunion sur le sujet programmée jeudi prochain. Une semaine plus tard, un panel d'experts indépendants conseillant la FDA se réunira pour considérer l'approbation d'une utilisation d'urgence comparable pour le vaccin de Moderna.