Coronavirus : 43 millions de cas dans le monde, la France 5ème pays le plus touché

Coronavirus : 43 millions de cas dans le monde, la France 5ème pays le plus touché









Le bilan mondial de l'épidémie du nouveau coronavirus ne cesse de gonfler, malgré les mesures restrictives prises...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan mondial de l'épidémie du nouveau coronavirus ne cesse de gonfler, malgré les mesures restrictives prises. Selon l'Université Johns Hopkins ce lundi, le nombre de cas confirmés recensés dans le monde depuis l'émergence du virus s'élève à plus de 43 millions, dont 8,64 millions aux Etats-Unis, 7,91 millions en Inde et 5,4 millions au Brésil. La Russie a dénombré 1,5 million de cas. La France a recensé 1,13 million d'infections depuis l'apparition du virus, devançant désormais l'Argentine (1,09 million) et l'Espagne (1,05 million) après une semaine dramatique. Au niveau mondial, le virus a fait officiellement plus de 1,15 million de morts depuis son émergence, dont 225.230 victimes américaines, 157.134 au Brésil et 119.014 en Inde.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS, a quant à lui mis en garde contre le 'nationalisme vaccinal' et en a appelé à la solidarité mondiale de ce point de vue. Plusieurs dizaines de vaccins sont actuellement testés, dont une dizaine en phase 3.

Le nombre de cas confirmés en Colombie a dépassé le seuil du million, ont indiqué les autorités sanitaires locales. Il s'agit de ce point de vue du huitième pays le plus touché au monde...

83.757 cas déclarés vendredi, 83.718 samedi, 65.413 hier... Le virus poursuit son expansion aux Etats-Unis, à une semaine de l'élection présidentielle. Marc Short, le chef de cabinet du vice-président américain Mike Pence, a quant à lui été testé positif. Pence et son épouse ont été testés négatifs samedi. Le vice-président maintient son agenda de campagne dans le respect des directives sanitaires.

En Europe, le pays le plus préoccupant est donc évidemment la France. L'agence Santé publique France a fait état hier d'un record de plus de 52.000 nouvelles contaminations en 24 heures, près de 6.600 de plus que le précédent record de la veille (45.422). Le nombre de patients hospitalisés au cours des sept derniers jours s'élève à 12.176, dont 1.816 admis en réanimation. La France a enregistré 116 décès en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 34.761 morts. Le taux de positivité des tests est passé en 24 heures de 16% à 17%. 141 nouveaux foyers ont été dénombrés pour un total de 2.321.

Le nombre de cas confirmés en Allemagne a augmenté à 429.181, 11.176 cas de plus que la veille, selon les données rapportées dimanche par l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Vingt-neuf décès supplémentaires ont été signalés pour un total de 10.032 morts depuis le début de l'épidémie.

L'Italie a ordonné hier une fermeture des bars et des restaurants dès 18 heures et la fermeture des salles de sports publiques, piscines et cinémas. Les mesures ont été annoncées après deux nuits de contestations à Rome et Naples. Le gouvernement a indiqué ne pas vouloir de confinement généralisé. Le décret du gouvernement invite la population à limiter les contacts à domicile. Le décret stipule que l'enseignement secondaire doit être aux trois quarts dispensés en ligne. Giuseppe Conte a déclaré que ces restrictions devraient permettre de maîtriser la courbe ascendante de l'épidémie.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a indiqué quant à lui hier qu'il allait demander à ses alliés parlementaires de soutenir la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au mois de mai. En vertu de l'état d'urgence, les déplacements entre les régions espagnoles seront interdits. Les régions pourront imposer des couvre-feux entre 23 heures et 6 heures...

Les autorités polonaises ont interpellé 278 personnes à Varsovie après des manifestations contre les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus...

La Chine bénéficie quant à elle toujours d'un... microclimat. Le pays n'a recensé que 20 nouveaux cas confirmés au cours des vingt-quatre dernières heures, qui concernent tous des personnes venues de l'étranger. Selon le dernier bilan local, 85.810 cas ont été confirmés en Chine continentale depuis l'émergence du virus, qui a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun décès nouveau n'est signalé.