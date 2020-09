Coronavirus : 200.000 morts aux Etats-Unis

Coronavirus : 200.000 morts aux Etats-Unis









Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore. Selon l'Université Johns Hopkins, 31,33 millions de cas ont été confirmés dans le monde depuis l'apparition du virus, dont 6,86 millions aux Etats-Unis - pays le plus touché -, 5,56 millions en Inde et 4,56 millions au Brésil. La Russie recense 1,1 million de cas depuis l'émergence du virus.

La pandémie a fait 964.839 morts dans le monde, dont 199.884 aux USA, 137.272 au Brésil et 88.935 en Inde.

En Inde, désormais second pays le plus affecté par le virus en nombre de cas, le Taj Mahal vient tout de même de rouvrir après... 188 jours. L'Inde a pourtant confirmé ce mardi plus de 75.000 nouveaux cas en 24 heures et plus de 1.000 morts supplémentaires (75.083 nouveaux cas d'infections et 1.053 décès).

Le Brésil a enregistré 13.439 nouveaux cas et 377 décès supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures, selon le ministère de la Santé. Le bilan dépasse les 4,5 millions de cas selon les données gouvernementales. Les chiffres quotidiens au Brésil confirment toutefois un net ralentissement de l'épidémie dans le pays.

La Chine a recensé 6 nouveaux cas confirmés au cours des vingt-quatre dernières heures, qui concernent - vous l'aurez aisément deviné - tous des personnes venues de l'étranger selon la Commission nationale de la santé. Selon les données officielles, 85.297 cas ont été confirmés au total en Chine continentale depuis l'émergence du virus. L'épidémie aurait causé seulement 4.634 décès dans le pays. Aucun nouveau décès n'a été signalé mardi.