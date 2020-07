Coronavirus : 17 millions de cas dans le monde, 150.000 morts aux USA

L'épidémie du nouveau coronavirus ne faiblit pas...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'épidémie du nouveau coronavirus ne faiblit pas. Ainsi, selon l'Université Johns Hopkins ce jeudi, le nombre de cas confirmés dans le monde se monte désormais à 17,04 millions, dont 4,43 millions aux USA, 2,55 millions au Brésil et 1,58 million en Inde. La Russie dénombre 832.993 cas confirmés, l'Afrique du Sud 471.123 et le Mexique 408.449. La pandémie a fait 667.218 morts dans le monde, dont 150.713 aux Etats-Unis, 90.134 au Brésil, 46.046 au Royaume-Uni et 45.361 au Mexique.

Un décompte Reuters confirme le triste bilan américain à plus de 150.000 décès. Au moins 1.461 décès supplémentaires ont été recensés hier, un record depuis le 27 mai. 62.000 nouveaux cas de contamination ont été confirmés aux Etats-Unis. Le nombre de décès aux Etats-Unis s'est alourdi de 10.000 au cours des onze derniers jours, rythme sans équivalent en deux mois. Le Texas, qui compte 420.000 contaminations confirmées depuis le début de l'épidémie, a fait état de près de 4.300 morts ce mois-ci, contre 2.900 pour la Floride et 2.700 en Californie. Par ailleurs, les nouvelles infections en Arizona, en Californie, au Texas et en Floride ont provoqué une surcharge des hôpitaux et contraint les autorités à faire machine arrière sur la question du déconfinement. La Californie a fait état hier de plus de 11.600 cas supplémentaires, pour un total de plus de 485.000...

Le Royaume-Uni est par ailleurs préoccupé par une seconde vague potentielle de contaminations en Europe, et entend prendre les mesures de quarantaine nécessaires, a prévenu ce jour le ministre de la Santé britannique. "Cette seconde vague m'inquiète", a indiqué Matt Hancock sur Sky News, préoccupé par l'augmentation du nombre de cas, notamment en Espagne. Le ministère espagnol de la Santé a fait état mercredi de 1.153 cas supplémentaires en 24 heures. La France a recensé pour sa part 1.392 nouveaux cas en 24 heures, une hausse inédite en plus d'un mois, a annoncé mercredi Santé publique France.

D'après les données du ministère de la Santé, le Brésil a enregistré 69.074 nouveaux cas et 1.595 décès supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures, un record. Le bilan de l'épidémie dépasse les 2,5 millions de cas, et 90.134 décès ont été recensés au total. Le Brésil a pourtant autorisé mercredi la réouverture des liaisons aériennes internationales aux touristes, qui étaient suspendues depuis mars...

La Chine a enfin recensé 105 nouveaux cas au cours des vingt-quatre dernières heures, un record quotidien depuis trois mois et demi, ont rapporté les autorités sanitaires locales. 96 cas ont été signalés dans la province de Xinjiang, dans l'ouest du pays, où sont apparus de nouveaux foyers d'infection, selon la Commission nationale de la santé. Un cas a été recensé à Pékin... Selon les données officielles, 84.165 cas de contamination ont été confirmés en Chine continentale depuis l'apparition de l'épidémie, qui aurait causé 4.634 morts dans le pays. Aucun décès supplémentaire n'a été annoncé ce jour.