Coronavirus : 10 millions de cas et plus de 500.000 morts dans le monde

La pandémie poursuit sa progression au niveau mondial

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La pandémie poursuit sa progression au niveau mondial. Ainsi, selon le dernier décompte de l'Université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, 10,147 millions de cas ont été confirmés depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, pour 501.940 décès dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 2,549 millions de cas confirmés et 125.803 morts depuis l'émergence du virus. Le Brésil compte 1,344 million de cas confirmés et 57.622 décès. La Russie affiche 633.563 cas recensés...

Un bilan Reuters confirme que l'épidémie a franchi la barre des 500.000 morts à travers le monde et infecté plus de 10 millions de personnes.

La Californie a ordonné dimanche la fermeture des bars dans sept comtés, dont celui de Los Angeles, suite à une hausse record du nombre de cas. La Floride et l'Arizona ont également enregistré un nombre record de cas samedi. La Floride a fait part de 9.585 nouvelles infections, alors que l'Arizona a dénombré 3.591 nouveaux cas de Covid-19. Les Etats-Unis ont enregistré plus de 45.000 nouveaux cas confirmés vendredi, plus forte hausse constatée depuis le début de l'épidémie selon Reuters. Floride et Texas avaient été les plus actifs dans la levée des mesures de confinement, mais font désormais machine arrière.

Le Brésil a recensé 1.109 morts au cours des vingt-quatre dernières heures. Le nombre de cas confirmés de coronavirus y a progressé de 38.693, environ 8.000 de moins que le jour précédent selon le ministère.

L'Etat de Victoria en Australie envisage de réimposer des mesures de distanciation face à la plus forte hausse quotidienne du nombre de cas en plus de deux mois.

Dix-sept cas supplémentaires ont été enregistrés en Chine continentale en vingt-quatre heures, ont indiqué samedi les autorités sanitaires chinoises. Quatorze de ces nouveaux cas ont été recensés à Pékin. Il y a 10 jours, les autorités ont estimé que l'épidémie à Pékin avait été maîtrisée. 83.500 cas ont été officiellement enregistrés en Chine continentale depuis le début de la pandémie, pour 4.634 morts.

Le nombre de nouveaux cas a été multiplié par trois vendredi en République tchèque, à 260, un pic depuis le 8 avril selon le ministère de la Santé.

Le gouvernement britannique envisage pour sa part un confinement à Leicester, ville de 350.000 habitants, du fait de la recrudescence des contaminations. C'est ce que rapporte le Sunday Times, évoquant des sources gouvernementales. La Grande-Bretagne déplore 43.634 décès liés au virus et 312.640 cas.

L'Allemagne a recensé 256 nouveaux cas au cours des vingt-quatre dernières heures, portant les infections confirmées à 193.499, selon les données fournies dimanche par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Il s'agit de la plus faible hausse depuis le 15 juin selon Reuters. Le pays a rétabli des mesures de confinement dans deux communes du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie consécutivement à la découverte d'un nouveau foyer. L'Allemagne recense trois décès de plus, pour un bilan total de 8.957 morts.