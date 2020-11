Coronavirus : 10 millions de cas aux Etats-Unis !

Coronavirus : 10 millions de cas aux Etats-Unis !









Les États-Unis ont franchi le cap des 10 millions de cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus, si l'on en croit un décompte Reuters...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les États-Unis ont franchi le cap des 10 millions de cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus, si l'on en croit un décompte Reuters dimanche basé sur des données officielles. Dans le même temps, le nombre d'infections confirmées dans le monde a dépassé les 50 millions. Durant les dix derniers jours, près d'un million de nouvelles contaminations ont été recensées aux USA, soit le plus important rythme de propagation depuis qu'un premier cas a été signalé dans l'Etat de Washington il y a près de 300 jours, relate Reuters. Un record de plus de 130.000 infections a même été enregistré pour la seule journée de samedi. L'épidémie a causé plus de 237.500 décès aux Etats-Unis depuis son émergence.

Dans le monde, 50,4 millions de cas confirmés ont été recensés depuis le début de l'épidémie, dont 8,6 millions en Inde et 5,7 millions au Brésil. Le virus a fait 1,26 million de morts depuis son apparition, dont 237.572 aux Etats-Unis, 162.397 au Brésil et 126.611 en Inde.